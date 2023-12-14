14 декабря 2023, 22:07
Вопрос с навалами мусора возле контейнерной площадки решили в Сергиевом Посаде
На Вознесенской улице, 86 в Сергиевом Посаде ликвидировали навалы мусора возле контейнерной площадки. Вопрос решили инспекторы ГУСТ, коллеги из МинЖКХ и администрации округа.
Незаконные предприниматели сбрасывали крупногабаритные отходы.
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«Совместно с сотрудниками МВД организовали рейд в формате „контрольной закупки“ для пресечения деятельности перевозчиков стройотходов, действующих без лицензии. Также к мониторингу чистоты подключили искусственный интеллект», — уточнили в ведомстве.
Также коллеги из министерства перенесли место сбора крупного мусора на оборудованную контейнерную площадку. Ее разместили на Вознесенской улице, 109.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Сергиев Посад
Мусор
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