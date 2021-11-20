Вопрос с автомобильными пробками во Фрязине решат к следующей неделе

Тысячи машин каждый день проезжают по проспекту Мира во Фрязине. Водители жалуются, что в час пик он постоянно превращается в одну большую пробку. В итоге водители попросили сделать проблемный участок дороги и тем самым решить вопрос с заторами.

«Ну да, чего здорово, наверное будет лучше поворачивать на Московскую улицу с проспекта Мира. Посмотрим», — сказал предприниматель Вячеслав Пальцев.

«Мы хотим, что бы было удобно всем. И гостям нашего города, которые к нам приезжают. И транзитному транспорту. У нас такое дачное место. Мы хотим, что бы все были довольны», — добавил житель Фрязино Александр Радин.

После просьбы жителей подготовительные работы по расширению дороги на проспекте Мира уже начались. Ожидается, что вскоре автомобили смогут беспрепятственно ехать в сторону области, а на повороте на улицу Московская станет намного меньше машин.

«Произвели выборку грунта, поставим новые бортовые камни. Песок, щебень отсыпем. И в 2 слоя асфальто-бетоном закроем. Расширим еще на 3,5 метра дополнительной полосой проезжую часть», — рассказал начальник РУАД № 8 Владимир Сизов.

В общей сложности будет расширен участок дороги длиной в 160 метров. Работы проводят в рамках программы безопасности дорожного движения.

«Эти работы, которые проводит Министерство транспорта МО совместно с ГБУ „Мосатодор“, оно проводится на основе оценки транспортного трафика и голосования жителей по тем проблемным местам, которые в области существуют. Во Фрязино такой опрос проводился, и это место выбрано с учетом этих особенностей», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Работы по расширению участка автодороги планируют завершить уже на следующей неделе. Светофоры там также модернизируют с учетом транспортной загруженности.