Подмосковье 04 августа 2023, 08:44 Вопрос развития парка усадьбы Кривякино обсудили на заседании Общественного совета в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Заседание Общественного совета парка усадьбы Кривякино прошло в Воскресенске. Главными вопросами стали содержание и развитие этой зоны отдыха.

Общественные советы работают при двух парках Воскресенска с 2020 года. С их помощью жители и активисты округа могут поделиться своим мнением о развитии, работе и содержании зон отдыха.

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В состав Общественного совета парка усадьбы Кривякино входит девять человек. Жители могут задать все интересующие вопросы и оставить предложения по улучшению работы парка через Telegram-чат.

Участие в заседании Общественного совета принял глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Обсудили вопросы, связанные с содержанием общественной территории, посещаемостью, культурно-массовой работой, развитием туристического потенциала территории и привлечением бизнеса», — рассказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 60 общественных пространств в регионе благоустроят к концу года.

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