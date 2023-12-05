05 декабря 2023, 21:27
Вопрос обманутых дольщиков окончательно решат до конца года — Воробьев
Губернатор Воробьев: обманутые дольщики получат последние ключи 25 декабря
Число обманутых дольщиков в Московской области на декабрь этого года составило 3,4 тысячи человек. Часть из них получит выплаты в рамках правительственной программы, а остальным 25 декабря вручат ключи от квартир. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Осталось действительно выдать ключи всего 3,4 тысячам людей. Часть из них получат выплаты по правительственной программе, которую поддержал наш президент», — заявил Андрей Воробьев.
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Губернатор Подмосковья добавил, что все люди, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, в результате въедут в свои квартиры или получат деньги.
Он добавил, что последнее вручение ключей от квартир пройдет 25 декабря. Это позволит Московской области выполнить поручение президента и окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками.
В ходе последнего совещания с правительством Московской области Андрей Воробьев напомнил, что 10 лет назад количество обманутых дольщиков достигало 117 тысяч человек. К решению проблем оставшихся без квартир людей подключились все уровни власти.
Правительство ввело эскроу-счета и создало «ДОМ.РФ», который стал заниматься строительством жилой недвижимости. Благодаря этой работе большую часть проблемы удалось решить. Часть людей уже заехали в свое жилье, где живут до сих пор.
На прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных средств для выплат обманутым дольщикам. Такая поддержка поможет предоставить выплаты оставшимся участникам долевого строительства, а также ввести в эксплуатацию оставшиеся дома.
Андрей Воробьев
Дольщики
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