Воплощенный в Подольске немецкий опыт. Промышленный коворкинг индустриального парка «Сынково» вновь открыли

День работника промышленности Подмосковья каждый год отмечают в регионе в первую пятницу июля. Людей, жизни которых тесно связаны с производством, сегодня поздравили губернатор и зампред правительства Вадим Хромов. Они приехали в Подольск, где вновь заработал комплекс Industrial City. Это промышленный коворкинг в мультифункциональном парке «Сынково».

Создатели Industrial City познакомились с Андреем Воробьевым в ходе инвестиционного часа еще два года назад. Они представили губернатору свой проект и попросили поддержки. Идею создать в регионе промышленный коворкинг поддержали.

Было решено, что там предприниматели смогут развивать малый и средний бизнес. И тогда авторы проекта пообещали пригласить губернатора в новый комплекс. Сегодня, 3 июля, Андрей Воробьев приехал навестить работников.

Сегодня коронавирус, дай бог, отступает — на первый план выходит и экономика. Занятость, благосостояние. Экономика всему голова, это очевидно. Мы сейчас в частном парке, который полностью заполнен, а оборот достигает 15-20 миллионов долларов. И радуют не только вид, но и содержание. В каждом цехе производится конкурентноспособная продукция, имеющая спрос Андрей Воробьев.

Совладелец холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин поделился: дальнейшие планы грандиозные. Построят и вторую очередь комплекса.

Создана универсальная площадка в формате коворкинга для промышленности, чтобы любое производство смогло достаточно комфортно и свободно разместиться. Мы пытаемся изменить представление людей о промышленности — что это доступно, красиво, удобно. Мы оценили, что реально нужно бизнесу Артем Петрухин.

Он рассказал, что на российском рынке нет аналогов — только за рубежом. В начале пути создателей проекта проконсультировали в Германии. Они переняли опыт иностранных коллег, после чего смогли адаптировать его под запросы бизнеса в своей стране.

Мы, когда начали анализировать рынок России, перелопатили все регионы и ничего похожего не нашли. Направились в Европу — в Германии нашли аналог, где нас проконсультировали Артем Петрухин.

Сейчас там действуют четыре комплекса. Компании размещают свои цеха и склады. А мультифункциональный парк «Сынково» находится на сопровождении в областном Мининвесте. Проект востребован и полностью реализован — вакантных мест нет, но вскоре появятся новые площади.

Индустриальный парк на 75% заполнен работающими фирмами, и на остальных площадях уже запланировали инвестиционные проекты. А началось строительство в далеком 2013 году. Об этом рассказал зампред областного правительства Вадим Хромов.

Здесь было поле, паслись коровы. А сейчас мы видим место, где работают больше двух тысяч людей и имеют достойную зарплату. Сегодня День промышленника Московской области. В первую очередь хотелось бы всех поздравить, во вторую — показать, какой новый формат по развитию промышленности предложен Вадим Хромов.

По его словам, малые и средние предприятия смогут арендовать, купить или взять здесь в ипотеку помещение. Это поможет сразу, не занимаясь стройкой, привезти свое оборудование и запустить производство. По словам зампреда, сам формат востребован и будет распространяться на все Подмосковье.

«И, естественно, мы как правительство будем всячески помогать таким паркам максимально быстро реализовывать проекты. Для нас это рабочие места, достойная зарплата, для наших жителей — работа вблизи дома на любимом производстве», — подчеркнул Хромов.

На сегодняшний день в Подмосковье 59 индустриальных парков. Правительство поддерживает производство всеми возможными льготными программами.

Занятость всему голова, и мы очень надеемся, что все, кто имеет бизнес-планы, идеи, смогут их реализовать в индустриальных парках Подмосковья Андрей Воробьев.

Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.