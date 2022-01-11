Волшебный город Подмосковья. Что можно увидеть и попробовать в Орехово-Зуеве

Отправиться в туристическую поездку можно не только в жаркие страны или на далекий Алтай. Если времени мало, но хочется получить новые впечатления, достаточно выехать на выходные в один из городов Подмосковья. Там можно найти и веселые развлечения, и познавательные экскурсии, и уникальную гастрономию. В этом убедился корреспондент «360», побывавший в Орехово-Зуеве.

В городе его ожидали катания со снежной горки, езда на мотоцикле и посещение музея истории футбола. После этого турист отправился выяснить, как обстоят в городе дела с вкусной пищей. Бюджет для этого был выделен в границах двух тысяч рублей.

Для посещения был выбран один из наиболее известных в городе ресторанов, специализирующихся на европейской кухне. Помимо стандартных позиций вроде пасты и пиццы, туристам предложили говяжьи медальоны с лесными грибами и тунца, обжаренного в черном кунжуте с зеленью.

После еды он отправился в отель на берегу озера.

«Наверное самое дорогое и самое главное с чем я последнее время сталкиваюсь. В нем классная атмосфера. Есть номера и для компаний побольше на четыре-пять спальных мест, чтобы заехать прям дружной толпой. Кстати если раскидать стоимость по 1000 на человека, то ночевка и по бюджету не ударит», — рассказал он.

Также в гостинице есть сауна и бассейн — прогреть себя после уличных прогулок и поплавать. Кроме того, в городе есть классический каток, он расположен в спортивном парке. В лесу устраивают лыжные прогулки, а для любителей истории существует возможность отправиться на экскурсию на Морозовскую фабрику, где в конце 19 века была организована первая в России стачка.

В министерстве туризма Московской области отметили, что подобные загородные поездки призваны охватить как можно большую сферу интересов граждан: это и паломнический туризм, и гастротуризм, и культурно-познавательная программа. Тур подстраивается под пожелание и требование клиента, все основные направления можно выбрать на сайте министерства.