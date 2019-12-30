Волшебный автобус. Подмосковные перевозчики поздравят пассажиров с Новым годом

Подмосковные перевозчики решили поздравить своих пассажиров с Новым годом. На остановках их будут ждать песни, пляски и горячий шоколад.

Веселых и красивых девушек и ребят можно будет увидеть на остановках общественного транспорта Московской области в праздничные дни.

Погода в эти дни устроила американские гонки, и предновогодние хлопоты для жителей Подмосковья превратились в самое настоящее испытание. Но многие унывать не стали и с удовольствием присоединялись к песням и пляскам на автобусных остановках.

«Веселее стало. Видите, как на остановке пляшут. И погода холодная», — сказал водитель автобуса Анвар Бухадулов.

А чтобы пассажирам было теплее ждать своего рейса, перевозчики угощали их горячим шоколадом и не только.

«В Долгопрудном, Мытищах, Химках на остановках будут организованны зоны, где будет звучать музыка, будут вручать подарки, разливать горячий шоколад, чай, кофе. Это новшество, раньше такого не было», — отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Так что, когда будете ехать из одного городского округа в другой, скучать точно не придется. И праздник будет ощущать каждый.

«Мы украсили все наши автовокзалы и автостанции, чтобы нашим пассажирам было комфортно и в преддверии Нового года, и в новогодние праздники», — сообщила директор автоколонны 1375 г. о. Мытищи Евгения Гусева.

Уже в новом году 1 и 2 января жители Подмосковья вместо обычных водителей за рулем автобусов смогут увидеть Дедов Морозов. А если повезет, то и Снегурочек.