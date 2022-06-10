Волошин провел личный прием жителей Химок

Жители Химок пришли на личный прием к главе городского округа Дмитрию Волошину. На встрече обсудил ремонт подъезда, увеличение числа парковочных мест и строительство Машкинской развязки.

Волнующие жильцов вопросы озвучила председатель совета дома № 6 в микрорайоне Планерная Ирина Кочеткова.

«Мы сделали текущий ремонт благодаря вам несколько лет назад. Уже заменили лифт, установили новые пластиковые окна, заменили напольную плитку. Теперь в ремонте нуждается весь подъезд», — отметила она.

В частности жители просят обновить двери, почтовые ящики, освещение, покрасить стены.

По поручению Дмитрия Волошина в ближайшее время специалисты «Жилищника» проведут в подъезде «дефектовку» — зафиксируют все замечания. Необходимые работы начнут в следующем году по программе текущего ремонта.

Глава округа проговорил и проблему нехватки парковочных мест во дворе. Волошин рассказал о запуске пилотного проекта, задача которого не только увеличить число машиномест, но и навести порядок на дворовых парковках. Необходимо сделать так, чтобы машины не препятствовали проезду скорых, пожарных и мусоровозов. В рамках проекта дополнительную парковку планируют обустраивать на прилегающих к домам свободных участках.

Строительство Машкинской развязки разгрузит известный каждому автомобилисту Химок круг у Новосходненского шоссе. Дмитрий Волошин отметил, что проектирование развязки завершили. Проект согласовали и утвердили в правительстве Московской области. Его реализация займет несколько лет.

Дмитрий Волошин отметил, что ЖКХ — всегда самая острая проблема. По его наблюдениям, 90% вопросов на личном приеме касаются жалоб на работу управляющих компаний. Для улучшения взаимодействия между жителями и УК разработали проект «Умная коммуникация». Глава подчеркнул, что особую роль в нем играют председатели Совета домов, которые собирают все обращения жильцов и доводят их до ответственных служб.