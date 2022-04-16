Волошин и Роднина посетили пункт сбора гумпомощи для детей Донбасса в Химках в рамках акции «Доброе дело»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев посетили пункт сбора гуманитарной помощи детям Донбасса в лицее № 7 в «Химках» в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Волошин отметил, что в акцию вовлечены все химчане, которые выстраиваются в очередь, чтобы передать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Он подчеркнул, что в это сложное время важно оставаться неравнодушным.

«Передал детское питание, в котором так нуждаются дети Донбасса. Посмотрите на акцию, и какой она имеет успех. Губернатор ее поддержал», — рассказал Волошин.

Организовать акцию «Доброе дело» предложили школьники Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев поддержал ее. Всего пункты приема гумпомощи для детей из ЛНР и ДНР открыты в 30 школах города, двух домах детского творчества и 13 детских садах.

Ребята приносят канцелярские принадлежности, книги, игрушки, свои рисунки с добрыми пожеланиями. Самые маленькие получают подгузники, пеленки, детское пюре и каши.

За три дня в рамках акции «Доброе дело» химчане собрали более полутора тонн гуманитарного груза для детей Донбасса.