Подмосковье 29 января 2023, 17:51 Волонтеры Звездного Городка продолжили изготавливать блиндажные свечи для участников СВО

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В Звездном Городке под Щелково активисты продолжают заливать блиндажные свечи для военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий. Среди добровольцев много взрослых и подростков.

«Я дома провела несколько опытов, как нужно скручивать картон, сколько должно заливаться парафина, воска для того, чтобы горело дольше. Свеча в стандартной баночке горит около восьми часов, маленькая с такой складкой — 3,5», — сообщила руководитель волонтеров Светлана Колтовских.

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С помощью свечей можно погреть руки и даже еду, некоторые предназначены только для света. Их делают из парафина, использованных консервных банок и листа картона или бумаги.

«Я прихожу сюда, когда у меня есть свободное время и ресурсы. Здесь находятся мои друзья. Если я могу прийти и помочь, то почему нет?» — пояснила активистка Елена Белова.

Для блиндажных свечей используют специальный парафин. Такой бывает в храмах. Так, огарки свечей отдает местная церковь. За несколько часов волонтеры могут сделать из него порядка 30 блиндажных свечей, которые вместе с гуманитарной помощью отправят бойцам.

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