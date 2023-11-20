Подмосковье 20 ноября 2023, 19:57 Волонтеры Звенигорода изготовили маскировочные сети и носилки для бойцов СВО Телеканал «360»

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Маскировочные сети и носилки для бойцов специальной военной операции продолжают изготавливать волонтеры из Звенигорода. Женщины после работы или в выходные находят время, чтобы сделать все самое необходимое для нужд военослужащих.

Камуфляжные сети делают добрые, сильные женские руки. На небольшой камуфляж уходит около четырех часов. Женщины после работы или в выходные находят время, чтобы сплести маскировочную сеть, сделать носилки, аптечку или сшить эвакуационные стропы для нужд бойцов. Их работа — это невидимый фронт. Волонтеры фонда «Золотые руки ангела» делают все абсолютно бесплатно.

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«Начали мы ровно год назад заниматься этим благим делом. На самом деле — это не сложно. Мы даже получаем от этого удовольствие. Потому что мы понимаем, что каждое наше изделие оно настолько нужно, что кому-то спасет жизнь и поэтому мы вкладываем сюда душу», — поделилась волонтер Наталья Будникова.

Многие волонтеры фонда «Золотые руки ангела» работают дома. Андрей Щербаков тот, кому удалось всех объединить и выстроить слаженную работу волонтеров, рассказал о работе организации в Звенигороде.

«Познакомился с девочками из Кубинки, которые занимались отшивом носилок, а потом понял, что в Звенигороде тоже можно сделать такое подразделение. Начиналось все с небольших носилок, начали собирать их при Храме, потом добавились стропы, аптечки. Сами все это делаем и сами все это возим туда», — куратор отделения фонда «Золотые руки ангела» Андрей Щербаков.

Все технологии, по которым создаются носилки, аптечки, а также маскировочные сети прошли доработку. Их неоднократно тестировали на полигонах, а перед отправкой в зону СВО их проверяют специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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