Волонтеры «Зеленого десанта» собрали мусор в усадьбе «Демьяново» в Клину

Парк усадьбы «Демьяново» городского округа Клин излюбленное место отдыха местных жителей. Но почему-то большая часть из них оставила на память о себе пустую бутылку или пакет. На расчистку парка от мусора вышли 300 участников акции «Зеленый десант», организованной Российским экологическим оператором.

В ходе уборки в руки волонтеров попал не только обычный мусор в виде пластиковых бутылок или стаканчиков. Нашли даже компакт-диски, игрушки и детские вещи. Решили назвать это место «человеческой свалкой».

«Нашли тапочки и клавиатуру. Видимо работа программиста очень сложная, что даже занимаются в лесу. И даже средства для макияжа, кисточки и так далее», — поделилась одна из участниц «Зеленого десанта».

Волонтеры прекрасно понимают важность своей работы. Нехорошо, если один из гуляющих по «Демьяново» напорется на битое стекло или проволоку. Впереди лето, а значит количество отдыхающих в парке около усадьбы вырастет значительно.

Волонтеров в добрых делах поддерживает Российский экологический оператор.

«Приняли решение о масштабной поддержке волонтерства на территории всей страны. Мы в каждом субъекте имеем в настоящее время партнеров, с которыми проводим акции. И субботний „Зеленый десант“, а именно так называется акция, не только убирает мусор в парковой зоне — озеленением тоже занимаются активно. Вместе руководством», — заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Только на территории «Демьяново» волонтеры собрали несколько сотен мешков мусора. Но «Зеленый десант» уже вовсю шагает по стране. Акцию поддержали в 40 регионах страны, а на уборку и озеленение вышли две тысячи добровольцев.

«Молодые ребята, все, кто видят свое будущее, кто строит свое будущее в России, они все заботятся о территории, где живут. И это ответственность. Ребята берут эту ответственность. Вовлекают в эту работу своих друзей, семьи. Формируют таким образом команды», — подчеркнул председатель Российского экологического оператора Рашид Исмаилов.

Без поддержки не оставил волонтеров и региональный оператор Московской области. Весь собранный мусор грузовые машины «Эколайна» увезли с участка.

А компания «Экоспорт» придумала свой увлекательный способ популяризировать сортировку отходов.

«У нас есть две лунки, на одной написано вторсырье, на второе смешанные отходы. На каждом из мячиков какой-то отход, который вы должны забить в определенную лунку. Например, жевательная резинка. Ее нельзя переработать, поэтому ее нужно отправить в серую лунку. Таким образом мы учим, чаще всего детей, разделять отходы», — рассказал сотрудник компании Виталий Казанцев.

После активного трудового дня волонтеров накормили горячим пловом, приготовленном тут же на свежем воздухе. Еще одним приятным бонусом стали призы от Российского экологического оператора. Добрые дела должны вознаграждаться.