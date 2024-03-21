Подмосковье 21 марта 2024, 15:49 Волонтеры закупили операционные столы и каталки для Тимоновского госпиталя в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Тимоновский госпиталь благодаря волонтерам закупили новые операционные столы, каталки, штативы для капельниц и подставки для контейнеров. В медицинском учреждении проходят лечение бойцы специальной военной операции после ранений.

Средства для приобретения медицинского оборудования совместными силами собрали депутаты Солнечногорска, представители местного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», а также активисты общественного движения «Зов матерей».

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«Я считаю, что жители Солнечногорска должны помогать нашим медикам. Ребята, получившие ранения, защищая мирное население, должны получать высококачественную медицинскую помощь», — прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Вадим Горохов.

Напомним, что в Солнечногорске продолжает функционировать Центр поддержки участников специальной военной операции и их близких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о подготовке детских лагерей для размещения в них жителей Белгородской области.

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