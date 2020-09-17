Волонтеры закупили мебель и бытовую технику для больницы в Волоколамске

Волонтеры из Волоколамска закупили мебель и бытовую технику для городской больницы. Деньги на три холодильника и два дивана потратили из средств гранта на 150 тысяч рублей, полученного от губернатора Московской области за проделанную работу во время пандемии коронавируса.

Холодильники установили в палатах, у каждого пациента в них будет своя полка. Диваны поставили в центральном холле. Чаще всего на них отдыхают в вечернее время, когда все собираются, чтобы посмотреть телевизор.

В волонтерском движении в городе более 100 человек. Во время пандемии они не только доставляли продуктовые наборы и лекарства, но также раздавали средства индивидуальной защиты, участвовали в проведении дезинфекции подъездов. При необходимости выполняли и другие работы. Полученный грант волонтеры могли потратить куда угодно. Они решили направить средства на доброе дело.

«Нам очень захотелось сделать приятное людям пожилого возраста, потому что всю пандемию помогали ежедневно и заметили, что очень много пожилых людей одиноки, даже если у них есть дети, все равно обращались, и нам захотелось помочь именно тем, кому помогали всю пандемию», — сказала Светлана Сотова, руководитель волонтерского штаба.

Теперь волонтеры ставят для себя новые цели. В ближайших планах участие в акциях по посадке деревьев, раздельному сбору мусора и очистке Кашинского пруда.