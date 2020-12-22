Волонтеры Власихи порадуют подарками детей-инвалидов в преддверии Нового года

Волонтеры Власихи собирают вещи для бездомных. Перед Новым годом добровольцы решили подготовить подарки для детей-инвалидов и многодетных семей.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас у волонтеров много работы. Они собирают вещи для бездомных: теплую одежду, обувь, постельное белье. Вещи необязательно новые, главное — чистые. Акцию в поддержку бездомных запустили на днях, но она уже набрала обороты.

«Сегодня мне, наверное, уже человек пять принесли вещи. Поштучно я, конечно, не считала их, но достаточно много. Сегодня мы их передаем в ресурсный центр города Одинцово, который и передаст дальше эти вещи по цепочке людям нуждающимся, которые перед Новым годом оказались в очень трудной ситуации», — рассказала Надежда Гильбо, куратор волонтеров Власихи.

Вещи направляют новым владельцам — в приюты, в подмосковные «Дома трудолюбия Ной». С транспортом и доставкой помогает городская администрация.

Детям-инвалидам волонтеры дарят новогоднее настроение. Подарки получают и многодетные семьи. Радуют ребят каждый год.

Источник фото: телеканал «360»

Все это лишь малая часть всего, что бескорыстно делают добровольцы. Волонтерский штаб Власихи появился в начале пандемии. Именно тогда Надежда Гильбо поняла — нужно объединять усилия. Кинула клич в соцсетях — откликнулись десятки людей. Каждый день они поддерживают жителей. Доставляют продукты и лекарства тем, кто заболел или в самоизоляции.

Проект Надежды отметил и губернатор. Женщина стала лауреатом премии «Мы рядом». А накануне праздников ее и всех участников конкурса поздравили в администрации.

«Волонтерство — это не профессия, не специальность, не какие-то обязанности. Мне кажется, это веление сердца и признания души», — отметил Альберт Алябьев, глава городского округа Власиха.

Волонтеры и дальше продолжат помогать нуждающимся. Они будут бороться с пандемией своими методами.