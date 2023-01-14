Подмосковье 14 января 2023, 14:32 Волонтеры в Ступине сделали 100 килограммов блиндажных свечей для бойцов в зоне СВО

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В Ступине активисты изготавливают блиндажные свечи для участников СВО. Первую партию массой 100 килограммов уже отправили в зону боевых действий еще в середине декабря. Однако волонтеры продолжают трудиться и планируют потратить тонну парафина.

Сначала местная жительница Анна Медведева заливала свечи самостоятельно, однако потом решила обратиться в Молодежный центр Ступина «Армеец».

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«Когда первый раз заливала свечки, думала, что 25 килограммов буду заливать неделю. Оказалось, все гораздо быстрее. За пару часов легко разлила 50 килограммов. В прошлый раз израсходовали 100 килограммов. Думаю, что и тонна нам по силам», — заявила девушка.

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Инициативу подхватили местные жители, которые присоединились к процессу.

«Люди несут банки, картон, сдают деньги на парафин. Благочиния присылают воск», — добавила Медведева.

В коробки со свечами волонтеры вкладывают письма. Их пишут дети и взрослые. По словам Анны, солдаты носят эти послания с собой и часто перечитывают.

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