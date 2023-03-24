Эксклюзив 24 марта 2023, 18:13 Волонтеры в Щелкове начали шить особую одежду для бойцов СВО на реабилитации

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Волонтеры движения «С миру по нитке» из Щелкова приступили к пошиву рубашек и штанов под аппарат Илизарова для бойцов СВО. Их направляют в филиалы главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве и Подмосковье. Военнослужащим уже передали свыше 50 вещей.

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Как рассказала координатор движения Оксана Колесникова, одежда под аппарат Илизарова имеет особую конструкцию и застегивается на молнии, липучки или завязки. Так проходящие реабилитацию бойцы могут быстро и удобно надевать штаны и рубашки.

Пошивом вещей для раненых движение занялось в конце ноября — начали с брюк, со временем меняя выкройки для более удобного использования.

«Некоторые было бы неплохо делать с разъемным поясом, некоторые на завязках, потому что аппараты разные — есть с длинными штырями, на которые молния просто не застегнется», — объяснила в беседе с «360» Оксана Колесникова.

Иногда волонтеры шьют вещи по запросу — с завязками только справа или только слева. У рубашек конструкция такая же удобная: с разъемным передом на кнопках и застежками на рукавах.

Пошивом занимаются около 50 добровольцев. Работу прекращать не собираются — по словам Колесниковой, бойцы поступают в госпитали регулярно. И каждому из них нужны помощь и поддержка.

«Мы планируем постоянно помогать госпиталям и по мере необходимости поставлять им нашу продукцию. К сожалению, бойцы с ранениями поступают постоянно и эти изделия всегда актуальны», — отметила она в беседе с «360».

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