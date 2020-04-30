Более 100 волонтеров вызвались помогать нуждающимся в Рошале

Крупа, макароны, консервы, сахар, молоко — такие продукты от губернатора Подмосковья получают многодетные семьи и пенсионеры. Наборы домой тем, кто на самоизоляции, приносят волонтеры. В Рошале, как и в других округах, добровольцы работают без отдыха.

Источник фото: телеканал «360»

За то, чтобы самоизоляция многодетных семей и пожилых граждан была комфортной, в городском округе Рошаль отвечают более 100 волонтеров. Каждый день добровольцы отрабатывают почти три десятка заявок. На первом месте, конечно же, приобретение продуктов и лекарств.

Также пожилые люди просят оплатить коммунальные услуги или погулять с собакой. В последние дни стала популярной услуга по оформлению электронного пропуска. В общем, берутся волонтеры за любую работу.

Источник фото: телеканал «360»

«Работы много, потому что людей, которым нужно оказать помощь, много, но как бы ни было сейчас тяжело, я вижу их настрой, они хотят помочь людям», — сказала Яна Котова, руководитель отделения «Молодая гвардия» в городском округе Рошаль, координатор штаба помощи волонтеров.

Волонтеры Рошаля бок о бок работают с коллегами из Шатуры. Добровольцы делятся опытом и идеями. К добрым делам присоединились и предприниматели. Они бесплатно заправляют машины волонтеров и кормят ребят. Перекусывают волонтеры на бегу, по дороге к очередному адресу. Но это не пугает ребят, ведь для них главное — помочь тем, кто так нуждается в поддержке в это непростое время.