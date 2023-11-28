Подмосковье 28 ноября 2023, 10:03 Волонтеры в Реутове модернизируют автомобиль под медпункт для бойцов СВО

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Окопный медпункт для бойцов спецоперации построят в Реутове на базе автомобиля УАЗ «буханка». Он позволит оперативно эвакуировать раненого, оказывая ему необходимую помощь.

Идею по созданию окопного медпункта предложил участник войны в Афганистане и на Северном Кавказе Валерий Сайгаков.

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«К сожалению, не всегда получается быстро эвакуировать раненого с линии боевого соприкосновения, а ему нужна и медицинская помощь и своевременный уход. Сам — участник боевых действий. По личному опыту знаю, что это такое. Окопный медпункт станет большим подспорьем для раненых бойцов и спасет не одну человеческую жизнь», — отметил Сайгаков.

Сейчас сослуживцы Валерия Анатольевича, родственники, друзья и знакомые вместе комплектуют ротный медицинский пункт. Предполагается, что в него войдут медсредства, коврики и раскладушки, спецодежда для тех, кто будет заниматься эвакуацией раненых, одеяла, система наблюдения и защиты. Предварительный список превышает 40 наименований.

Друг Валерия Сайгакова из Нижнего Новгорода, автомобилист Алексей Литов, например, изготовил и привез уникальные окопные печки. Его одноклассники из Магадана Андрей Осипенков и Илья Козлов передали вафельные полотенца и влажные салфетки. Петр Исламов из Хакасии прислал сухой армейский душ. Ветеран войны в Афганистане, автомобилист Василий Худович предложил в состав медпункта включить тележки для перевозки раненых и сам же их изготовил.

Из Усурийска прислали ягоды лимонника для чая. Ветеран Афганистана полковник Геннадий Алексеев передал термос и коврики для раненых. Сергей Белов совместно с Александром Ацковым изготавливают мини-печи для обогрева раненых и носилки. Татьяна Белова сплела и передала две маскировочные сетки. Работники управляющей компании «РЭУ № 6 — Южный» из Реутова Татьяна Трушина, Ольга Горбатюк и Валентина Андреева закупили супы, куриные бульоны и кружки-непроливайки для раненых. Ирина Худович, жена война-афганца, передала борщи и супы в окопный медпункт, сделанные ее знакомыми из Наро-Фоминска.

Особое внимание уделено и обогреву раненых в холодное время года. Натальей Дружковой из сообщества «Вежливые люди» изготовлены специальные одеяла-носилки. Дарья Дмух передала окопные свечи. Закуплены и химические грелки.

Помощь в формировании ротного медпункта оказали также Оксана Дружинина, Александр Акопов из Москвы и его жена Елена. Сотрудники магазина «Лавка Пантелея» обеспечили медицинскими препаратами и средствами. Марат Айгутдинов и другие участники сообщества «Вежливые люди» передали технические средства и продукты питания. Александр Малер предоставил полог с антитепловизионной начинкой для маскировки.

Ветеран войны в Афганистане Александр Лифанов предоставил материал для пошива универсальных одеял. Мария Антипова оказывает помощь при пошиве необходимых вещей. Создание медпункта поддержали жители Реутова — ветераны-афганцы полковник Валерий Нечай и Валерий Паршин.

«Постепенно все соберем. Помогают многие неравнодушные люди, друзья по жизни, начиная от Магадана и Уссурийска, Киргизии и Казахстана, Минска и Ташкента. Участвуют и простые ребята, срочники и генералы. Так, генерал-лейтенант Гудков передал в ротный медпункт ручную малогабаритную лебедку. Не всегда бывает возможность и силы вытащить парня из-под обстрела своими силами, а с помощью лебедки, думаю, получится. <…> К основному оснащению мы хотели бы еще подготовить специальную технику: старенький квадроцикл или автомобиль УАЗ „Буханка“. Это поставили в список дорогостоящего. Автотранспорт по умеренной цене приобрел бы за свои личные сбережения», — отметил военный автомобилист.

В пресс-службе округа добавили, что перед отправкой в зону СВО активисты Реутова планируют технику модернизировать. Ее обошьют броней, сделают защиту от дыма, установят носилки, приспособления для капельниц. Иными словами, превратят в машину скорой помощи.

Валерий Сайгаков обратился к автовладельцам, которые не используют автомобиль УАЗ «Буханка» или квадроцикл, с просьбой передать технику на благое дело или продать по разумной цене. Телефон для связи: 8 (926) 253-77-32.

Ранее сообщалось, что Сайгаков вместе с друзьями переделал две «Нивы» в боевые пикапы, которые передали в зону спецоперации. Автомобили получились универсальными. В них перевозят раненых, доставляют боеприпасы, продукты питания.

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