Волонтеры в Наро-Фоминске помогли пенсионерке закончить ремонт | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 18:53 Волонтеры в Наро-Фоминске помогли пенсионерке закончить ремонт

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Пенсионерка из Наро-Фоминска вместе с внуком делала ремонт в комнате, но работы не успели завершить — парня мобилизовали. На помощь Милитине Баланаевой пришли волонтеры.

«Был открыт штаб помощи мобилизованным семьям — кто собирает заявки, обзванивает всех тех, у кого мобилизовали родственника: у кого-то мужья, у кого-то внуки», — сказал волонтер Егор Балев.

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Сейчас ребята уже доклеивают обои в комнате.

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«За исполнительность, за все могу поставить пять, отлично», — оценивает работу ребят Милитина Баланаева.

Скоро Милитине Георгиевне привезут новую мебель — к помощи пенсионерке подключились спонсоры.

Помощь другим для волонтеров — это образ жизни. Добрая привычка появилась в разгар коронавируса вместе с движением «Волонтеры Подмосковья». Его создали в 2020-м для помощи в пандемию. Многие добровольцы втянулись настолько, что продолжают благотворительную миссию. Кто-то, к примеру, приезжает в Наро-Фоминск даже из Можайска.

«Сегодня я проснулась в шесть утра, чтобы успеть на электричку, доехать до Голицына, там, спасибо Егору, он меня встретил», — делится волонтер Ксения Савицкая.

Также волонтеры в Подмосковье помогают мобилизованным — собирают гумпомощь. С начала старта акции в воинские части отправили более 55 тонн полезного груза. Добровольцев курирует правительство Московской области и устраивает для них обучающие курсы. Сегодня ряды волонтеров может пополнить любой желающий. Волонтерские центры постоянно на связи, а гуманитарную помощь сейчас собирают в 122 пунктах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже более 65% мобилизованных из Подмосковья получили областную выплату 200 тысяч рублей.