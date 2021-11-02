Волонтеры в Лосино-Петровском начали развозить врачей

В Лосино-Петровском автоволонтеры начали доставлять врачей на вызовы к пациентам. Всю неделю они будут колесить по городу в режиме нон-стоп. А если потребуется, то смогут продолжить работу на территории округа.

В списке у врача неотложной помощи Ивана Шаловкина десятки пациентов, которым необходима помощь на дому. У кого-то поднялось давление, у кого-то обострились хронические заболевания. И очень много престарелых людей, которым требуется неотложная помощь.

«Очень много вызовов в последнее время в связи с ситуацией. И поэтому машина жизненно необходима», — сказал Шаловкин.

Помощь сейчас нужна многим. Ситуация с коронавирусом остается очень серьезной. Многие пожилые люди не рискуют выходить из дома. Поэтому терапевтам, на плечи которых ложится дополнительная нагрузка, помогают автоволонтеры.

Авторами инициативы выступили «Молодая гвардия» и депутат Госдумы Александр Толмачев.

«У нас эта неделя посвящена как раз волонтерству. Помощь жителям и врачам. И прежде, чем приехать в регион, начать работу, я связался с врачами округа. Узнал, в чем есть потребность, чем могли бы быть полезны волонтеры», — рассказал парламентарий.

Глава Лосино-Петровского Иван Курданин отметил, что чем больше машин, тем быстрее врачи могут приезжать к людям домой, чтобы оказать помощь. Он признал, что ситуация сейчас не самая простая. Количество заболевших увеличивается, и у медиков становится все больше работы.

Ранее врачам в Подмосковье по указу губернатора безвозмездно выдали 55 земельных участков.