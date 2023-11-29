Подмосковье 29 ноября 2023, 16:47 Волонтеры в Лобне запустили производство теплых стелек для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Производство теплых стелек для участников СВО наладили в добровольческом центре «Свечной блиндажик» в Лобне. Стельки для обуви, как и специальные пояса, делают из собачьей шерсти.

Идею производства таких стелек придумала грумер Наталья. Она — владелица нескольких собак, и теплые стельки начала делать дома из шерсти своих любимцев.

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Изготовление стелек начинается с вырезания основания из фетра. Лекалом могут служить покупные стельки, которые просто обводятся по контуру. Затем изготавливается верхняя часть стельки — из сатина или тика. После этого между ней и фетром прокладывают слой шерсти, а по краю пришивают трикотажную бейку.

Одна такая пара носится около 10 месяцев. Самый ходовой размер сейчас — 42-43. Первую партию уже отправили в зону СВО.

Принести шерсть или присоединится к команде волонтеров могут все желающие. Добровольческий центр «Свечной блиндажик» находится по адресу: Лобня, Букинское шоссе, 31.

Ранее губернатор Подмосковья Андрея Воробьев поблагодарил матерей бойцов СВО за помощь и содействие.

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