Подмосковье 01 апреля 2024, 10:18 Волонтеры в Лобне раздали владельцам собак пакеты для уборки за питомцами Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Волонтеры и молодогвардейцы провели экологический рейд в парках Лобни. Они раздали владельцам собак пакеты для уборки за домашними питомцами и провели с жителями разъяснительные беседы.

Экологическая акция призвана привлечь внимание владельцев домашних животных к правилам выгула. Волонтеры пообщались в владельцами собак в Лобненском лесопарке, парке «Река времени», в сквере Защитников Москвы и в сквере в микрорайоне Красная поляна.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, обеспечение уборки за животными на территориях общего пользования является обязанностью владельцев животных в соответствии с федеральным законодательством. К местам общего пользования относятся подъезды, дворы, детские и спортивные площадки, газоны вокруг дома.

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