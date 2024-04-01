01 апреля 2024, 10:18
Волонтеры в Лобне раздали владельцам собак пакеты для уборки за питомцами
Волонтеры и молодогвардейцы провели экологический рейд в парках Лобни. Они раздали владельцам собак пакеты для уборки за домашними питомцами и провели с жителями разъяснительные беседы.
Экологическая акция призвана привлечь внимание владельцев домашних животных к правилам выгула. Волонтеры пообщались в владельцами собак в Лобненском лесопарке, парке «Река времени», в сквере Защитников Москвы и в сквере в микрорайоне Красная поляна.
Напомним, обеспечение уборки за животными на территориях общего пользования является обязанностью владельцев животных в соответствии с федеральным законодательством. К местам общего пользования относятся подъезды, дворы, детские и спортивные площадки, газоны вокруг дома.
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