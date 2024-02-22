Подмосковье 22 февраля 2024, 17:29 Волонтеры в Химках собрали корм и медикаменты для найденного на улице ослабшего пса Кругетса Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Волонтеры и лидеры движения общественной поддержки городского округа Химки собрали 20 килограммов специального корма и лекарств для собаки крайней степенью ожирения. Собака по кличке Кругетс находится в госпитале куда были направлены необходимые медикаменты и корм.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

История собаки началась в октябре 2023 года и прогремела на всю Россию. Волонтеры обнаружили пса на улицах Нижнего Новгорода с крайней степенью ожирения, весившего около 80 килограммов. Благодаря усилиям химчан и волонтеров, Кругетс уже сбросил вес до 65 килограммов. Сейчас пес получает специализированный корм, медикаменты, и проходит реабилитацию. Чтобы Кругетс начал полноценно жить и двигаться, ему необходимо сбросить еще 15 килограммов.

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Организации в Химках активно работают над проблемой бездомных животных. В городе функционирует восемь приютов, два из которых отмечены на интерактивной карте Московской области. Она опубликована на официальном портале правительства региона по ссылке.

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