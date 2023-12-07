Подмосковье 07 декабря 2023, 14:42 Волонтеры в Балашихе провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Активисты из Балашихи устроили мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Они обучили 15 добровольцев из других регионов России.

Активисты группы «Сетевые пчелки» провели мастер-класс в рамках форума «Мы вместе». Волонтеры из разных уголков страны сплели маскировочные сети, которые вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

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«Помощь ближнему, как по мне, это одна из ключевых ролей человека. Молодые люди должны помогать, тем более старшему поколению и своим бойцам, которые находятся сейчас на специальной военной операции», — сказал волонтер из Саратовской области Ахмат Борлаков.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Всего на форум «Мы вместе» приехали свыше 10 тысяч человек из Омска, Воронежа, Чувашии, Башкортостана, Киргизии, Ленинградской и Московской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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