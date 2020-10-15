Подмосковные волонтеры начнут следить за ношением масок в аэропорту Домодедово

Подмосковное правительство направит 60 волонтеров в аэропорт Домодедово для проверки масочного режима. Добровольцы помогут проследить, носят ли пассажиры средства защиты. Сегодня это один из самых доступных и важных способов свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.

В подмосковных аэропортах усилили проверки санитарных норм по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом рассказала первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.

На входе в аэропорт измеряют температуру, на аэровокзале нанесена разметка для дистанции, работают пункты дезинфекции рук. Однако мы видим, что еще не все носят маски и соблюдают социальную дистанцию Анна Кротова.

Для безопасности пассажиров в аэропорту дополнительно станут работать 60 волонтеров Министерства транспорта Подмосковья и городских округов области.

Они начнут дежурить на входах, выходах и в самом помещении. Анна Кротова поблагодарила уже работающих здесь волонтеров. Дополнительно контроль усилят сотрудники аэропорта.

Всем тем, кто возвращается из других стран, в течение трех дней после прилета в Россию необходимо будет пройти исследование на коронавирус методом ПЦР. Результат надо указать на портале госуслуг.

Такое же тестирование сделали обязательным и для пассажиров, улетающих за границу.