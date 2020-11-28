Волонтеры угостили врачей в Серпухове пловом

Волонтеры приготовили для врачей узбекский плов в рамках фестиваля «Подмосковье — территория дружбы». Чтобы выполнить вкусную миссию они отправились в Серпухов.

Активисты привезли медикам 190 порций. На этот раз в добровольное дежурство записались в основном девушки.

«Мы, конечно, не будем останавливаться. Наши вот такие акции, я думаю, еще будут. Потому что они важны, нужны, а врачи находятся в зоне риска, и мы действительно хотим им помогать. Помогать не только тем, кто у нас в возрасте, но и тем, кто на передовой», — рассказала координатор волонтеров в Серпухове Татьяна Хлопонина.

Врач стационара Александр Калиновский поблагодарил волонтеров, которые угощают их в столь интенсивное рабочее время.

«Особенно благодарны тем людям, которые заботятся о нас, потому что в этом графике работы сложно бывает даже перекусить. И такие люди, как волонтеры, помогают нам в это время, предоставляют еду, которую несложно разогреть. И мы можем перекусить, практически не отрываясь от своих дел», — отметил он.

Фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» пройдет в пятый раз. Однако в 2020 году он впервые состоится в онлайн-режиме.

На сайте мероприятия проводятся мастер-классы. Организаторы научат готовить несколько десятков блюд различных национальных кухонь. Помимо узбекского плова в гастрономическое меню фестиваля вошли белорусские драники, украинские крученики, армянская ека. Помимо этого участникам расскажут о народных костюмах. Фестиваль начался 28 ноября.