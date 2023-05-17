Подмосковье 17 мая 2023, 20:47 Волонтеры Ступина, Коломны и Каширы посадили деревья в рамках акции «Лес Победы» Комитет лесного хозяйства МО

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В Московской области прошла акция «Лес Победы». В ней поучаствовали неравнодушные жители Каширы, Ступина и Коломны, сообщили в комлесхозе региона.

Мероприятие провели в Ступинском филиале «Мособллеса» — в квартале 36 выделе 26 Мещеринского участкового лесничества. К акции присоединились более 80 человек.

Это коллектив Ступинского лесничества, представители администрации, сотрудники МЧС, ГКУ МО «Мособлпожспас», волонтеры, члены общественных организаций и учащиеся школьных лесничеств. В итоге около деревни Сапроново и СНТ «Мечта» на площади 1,1 гектара они высадили 4583 сеянца сосны.

В селе Ельдигино работали активисты школьного лесничества «Лесной дозор» с руководителем Ольгой Крупновой и старшим участковым лесничим Ларисой Струковой. Они тоже высаживали сеянцы сосны.

В деревне Тараского в Кашире старший участковый лесничий Анна Пласечук и юнармейцы местной школы посадили рябиновую аллею. В Коломне старший участковый лесничий Александра Горячева и ученики Проводниковской школы в Коломне высадили молодые сосны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил местных жителей принять участие в акции «Лес Победы».

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