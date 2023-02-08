Подмосковье 08 февраля 2023, 17:39 Волонтеры спасли истощенных животных из квартиры с антисанитарными условиями в Подольске

Читать 360tv в

В Подольске активисты спасли собаку и трех котов в истощенном состоянии. С передержки их доставили в Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Реклама

Кот Санни был в колтунах. В приюте его не смогли прочесать, поэтому пришлось отрезать шерсть. Его вместе с двумя кошками и собакой нашли в квартире, где царила антисанитария. В момент освобождения питомцы были истощены.

«К сожалению, такие истории происходят, когда человек бездумно набирает животных, не обрабатывает их от паразитов, не стерилизует, не кастрирует», — сообщила работница центра Яна Шкуренкова.

Пенсионерка, которая жила в квартире, часто брала животных на передержку, но не ухаживала за ними. В жилье она никого не пускала. В итоге у нее набралось 12 питомцев.

Об антисанитарии стало известно случайно. Пожилая женщина заболела, после чего обратилась в больницу и к волонтерам. Активисты обнаружили у нее дома мертвых и истощенных животных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».