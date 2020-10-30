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    30 октября 2020, 18:00

    Волонтеры Солнечногорска устроили флешмоб на футбольном поле

    Анастасия Максимовских, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    В конце октября в Подмосковье отмечают День волонтера. В свой праздник активисты из Солнечногорска пришли на футбольное поле в центре города, чтобы снять ролик для соцсетей.
    Волонтеры Солнечногорска устроили флешмоб на футбольном поле | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Все волонтеры убеждены, что во время пандемии должны помогать в поддержании масочного режима. Поэтому чуть ли не каждый день они едут на автовокзал Солнечногорска и раздают маски, предоставленные подмосковным Минтрансом.

    Волонтеры Солнечногорска устроили флешмоб на футбольном поле | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    И пока одни работали «в полях», другие волонтеры приняли участие во флешмобе.

    Волонтеры Солнечногорска устроили флешмоб на футбольном поле | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Живой цепочкой, на расстоянии полутора метров друг от друга ребята выстроились в ряды так, чтобы получилась фраза: «Носите маски». Что из этого получилось — смотрите в сюжете «360».