Волонтеры Солнечногорска устроили флешмоб на футбольном поле

В конце октября в Подмосковье отмечают День волонтера. В свой праздник активисты из Солнечногорска пришли на футбольное поле в центре города, чтобы снять ролик для соцсетей.

Источник фото: телеканал «360»

Все волонтеры убеждены, что во время пандемии должны помогать в поддержании масочного режима. Поэтому чуть ли не каждый день они едут на автовокзал Солнечногорска и раздают маски, предоставленные подмосковным Минтрансом.

Источник фото: телеканал «360»

И пока одни работали «в полях», другие волонтеры приняли участие во флешмобе.

Источник фото: телеканал «360»

Живой цепочкой, на расстоянии полутора метров друг от друга ребята выстроились в ряды так, чтобы получилась фраза: «Носите маски». Что из этого получилось — смотрите в сюжете «360».