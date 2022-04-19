Волонтеры Солнечногорска провели турнир по киберфутболу

В солнечногорском молодежном центре «Подсолнух» организовали турнир для киберспортсменов.

Иван Садурский большой поклонник лондонского Челси. Он болеет за эту команду в обычной жизни и ее же регулярно выбирает, когда садится за игровую приставку. В молодежный центр «Подсолнух» он заглянул на пару часов. Взять в руки джойстик, получить удовольствие от игры, и, конечно, показать результат, как киберспортсмен.

В соперниках у Ивана такие же любители футбола. Местные парни от 14 до 35 лет. Играют на вылет, начиная с 1/8 финала. Выбирают, как правило, главные европейские клубы. В них уровень отдельных футболистов выше, да и командное взаимодействие на высоте. А вот за российские команды играть не получится, как и за нашу сборную.

Организатор турнира Святослав Смирнов рассказал о том, что в связи с последними событиями российские команды из игры удалили.

«Поэтому, к сожалению, популяризации российской премьер-лиги в последних версиях игры нет», — отмечает Святослав.

Сыграть в футбол на приставке в клубе собираются каждые три-четыре месяца. Большинство геймеров хорошо знают друг друга. Негласно турнир здесь называют чемпионатом Солнечногорска. После нескольких таких состязаний планируется лучшего отправлять на областное соревнование. Там и соперники серьезнее, и подарки внушительнее. А здесь пока довольствуются грамотами, сувенирами и титулом чемпиона округа