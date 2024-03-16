Подмосковье 16 марта 2024, 17:29 Волонтеры Солнечногорска помогут жителям проголосовать за объекты благоустройства Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Солнечногорске волонтеры активно помогают горожанам участвовать в выборе объектов для благоустройства. Жители имеют возможность высказать свое мнение и выбрать одно из предложенных мест.

В этом году на голосование вынесено три объекта: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у железнодорожной станции Подсолнечная.

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Как сообщил глава городского округа Николай Минаев, в период проведения президентских выборов волонтеры находятся рядом с избирательными участками в Доме культуры «Лепсе», «Выстрел», Андреевской школе и школе № 4. Они предлагают свою помощь в использовании специального мобильного приложения для голосования за благоустройство.

Проект «Формирование комфортной городской среды» осуществляется по инициативе президента в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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