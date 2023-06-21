21 июня 2023, 16:03
Волонтеры Солнечногорска передали дополнительную амуницию бойцам СВО
Дополнительную амуницию и снаряжение получили участники СВО из Солнечногорска. Все необходимое для бойцов закупили по инициативе главы округа Константина Михалькова.
Военнослужащие, прибывшие домой в краткосрочный отпуск, встретились с главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым в День России. В ходе беседы они попросили оказать содействие в приобретении дополнительного снаряжения.
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Участие с сборе помощи приняли сотрудники администрации округа, предприниматели, волонтеры и жители.
«В этот раз передали с бойцами для сослуживцев коптер, генератор, рации, телефоны, спутниковую тарелку, продукты питания. Они благодарят всех и каждого за поддержку!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Напомним, в Солнечногорске работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Он находится по адресу: Красная улица, дом № 124.
Ранее глава Солнечногорска рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации в округе основных проектов.
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Солнечногорск
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