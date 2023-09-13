Подмосковье 13 сентября 2023, 06:30 Волонтеры Солнечногорска отправили около 500 маскировочных сетей бойцам в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Волонтеры движения «Солнечногорские Покрова» изготовили и отправили для российских бойцов в зону СВО 475 маскировочных сетей с декабря прошлого года. Благотворительный фонд «Дари Добро», частная школа «Ступени» и молодежный центр «Подсолнух» помогли организовать три точки плетения, еще один пункт предоставили для подготовительных работ.

«У людей возникла высокая потребность начать помогать фронту, и тема маскировки стала достаточно актуальной. После отправки первых комплектов мы получили большую благодарность от участников спецоперации и было принято решение не останавливаться на достигнутом и продолжить помогать военным», — рассказала руководитель движения «Солнечногорские Покрова» Оксана Матвеева.

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Также волонтеры изготавливают индивидуальную маскировку для снайперов и разведчиков, а также накидки и нашлемники для штурмовиков. Добровольцы взаимодействуют с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад», гвардейским полком ПВО и подразделениями ВДВ на постоянной основе.

«Благодарю каждого неравнодушного жителя муниципалитета за поддержку наших бойцов, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Напомню, что в округе продолжают работу пункты сбора помощи на базе молодежных центров „Подсолнух“ и „Возрождение“ для оказания дополнительной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей», — отметил заместитель главы округа Николай Минаев.

Запросы на маскировку с передовой остаются актуальными. Узнать как оказать поддержку военнослужащим или присоединиться к волонтерам можно по телефонам +7-926-176-00-54 или +7-985-704-96-76.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Там помогают военнослужащим и членам их семей в решении важных вопросов.

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