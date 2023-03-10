Подмосковье 10 марта 2023, 13:00 Волонтеры собрали в Солнечногорске более 30 тонн гумпомощи для жителей освобожденных территорий

Читать 360tv в

Более 30 тонн гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий собрали в Солнечногорске с начала спецоперации. Работа ведется волонтерами в рамках губернаторской акции «Доброе дело».

Реклама

Солнечногорский штаб передал в региональный распределительный центр «Волонтеры Подмосковья» восемь тонн гуманитарного груза. Еще 5,8 тонн помощи передали в зону СВО совместно с «Партизанским отрядом».

Волонтеры также сотрудничают с общественными организациями «Зов сердца», «Солнечногорские покрова», «Патриотический отряд» и благотворительным фондом «Дари добро». Все они занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, изготовлением маскировочных сетей, тактических носилок, блиндажных свечей.

Кроме того, волонтеры на постоянной основе оперативно выполняют заявки на адресную помощь от семей мобилизованных.

«Хочу выразить слова благодарности волонтерам, которые с первых дней частичной мобилизации подставили плечо: это и постоянная коммуникация с семьями, сбор и доставка адресной помощи бойцам. Работа очень важная, и мы ее будем продолжать, — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что для мобилизованных граждан и членов их семей в Солнечногорске работает Центр поддержки. Специалисты учреждения с сентября прошлого года получили 477 обращений, которые касались предоставления льгот, адресной помощи, доставки продуктовых наборов и других вопросов.

Центр поддержки семей мобилизованных находится по адресу: улица Красная, дом № 124. Телефон круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Центры поддержки участников СВО и их семей в Московской области переведут на работу по единому стандарту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».