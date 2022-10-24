Волонтеры собрали в Подмосковье более 155 тонн гумпомощи для мобилизованных | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:09 Волонтеры собрали в Подмосковье более 155 тонн гумпомощи для мобилизованных Министр Швелидзе: в Подмосковье собрали уже свыше 155 тонн гумпомощи для мобилизованных Пресс-служба губернатора Московской области

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Волонтерские пункты в Подмосковье собрали уже более 155 тонн продовольственных товаров и средств личной гигиены для мобилизованных. Свыше 55 тонн гумпомощи уже доставили в пункты личного размещения состава, сообщила глава Министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

«У нас продолжают работать волонтерские пункты. Мы за все время собрали более 155 тонн продовольственных товаров и средств личной гигиены. Свыше 55 тонн уже доставлено в пункты личного размещения состава. Продолжаем этой работой заниматься», — доложила Швелидзе губернатору Подмосковья в ходе заседания регионального правительства.

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Она также обратила внимание, что работу не останавливают и Центры поддержки мобилизованных и их семей. Сотрудники поддерживают контакт с родственниками военнослужащих по телефону и онлайн.

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«Мы с коллегами поняли, что женам, матерям и детям зачастую удобнее общаться по телефону или в мессенджерах. Поэтому, коллеги, пожалуйста, тоже учитывайте это в работе, это важно», — отметила министр.

На минувшей неделе на портале «Добродел» запустили отдельный блок: «Доброе дело — поддержка семей мобилизованных». Там можно подать заявку для оказания помощи в оформлении документов, поддержки в бытовых вопросах, обеспечении продуктами, лекарствами.