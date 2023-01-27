Подмосковье 27 января 2023, 17:47 Волонтеры собрали гуманитарную помощь для бойца СВО из Солнечногорска по просьбам его супруги

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Жена военнослужащего из Солнечногорска, который сейчас находится в зоне СВО, обратилась к волонтерам с просьбой отправить гуманитарную помощь в часть мужа. С помощью неравнодушных жителей округа удалось собрать все необходимое для бойцов.

Гуманитарную помощь передали зятю военнослужащего, он отвезет ее в часть.

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«Продукты питания, медикаменты. „Солнечногорские покрова“, волонтерская организация, передала нам маскировочную сеть, фонд „Дари добро“ передал свечи и тактические носилки», — рассказал руководитель МБУ МЦ «Подсолнух» Владимир Царев.

Это не первая подобная акция в этом году. До этого волонтеры из Солнечногорска уже успели помочь двум семьям.

Если и вы хотите поучаствовать в сборе гуманитарной помощи, ее можно принести на специализированные пункты приема. По словам волонтеров, сейчас особенно нужны продукты питания с большим сроком годности, консервные банки в чистом виде для изготовления окопных свечей и предметы личной гигиены.

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