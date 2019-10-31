Волонтеры со всей страны приехали в Подмосковье. Они рисовали город мечты и готовили проекты в поддержку ЗОЖ
Якутская область, Пермский край, Омская и Ленинградская области. Больше 200 человек со всей России приехали в Подмосковье. Три дня ребята жили как в студенческом лагере и готовили проекты, основная тема которых — социальные проблемы и профилактика нездорового образа жизни.
Молодые люди, позиционирующие здоровый образ жизни, понимают, что старые формы уже не работают. Прямая пропаганда из разряда: не делай это, это плохо — часто дает даже обратный эффект. Поэтому Аигерим из Омска вместе со своей командой волонтеров пошла другим путем.
«Мы написали такой плакат: „Лучше, чем наркотики, миленькие котики“. И вот его разрешили. Мы не говорим вам, чтобы вы бросили наркотики, нет. Мы говорим, что лучше наркотиков котики», — рассказал юный волонтер.
Все дни пребывания на слете ребята придумывали новые концепции социальных проектов, снимали ролики, рисовали город мечты. Они создавали тот мир будущего, в котором хотели бы жить.
В последний день слета волонтеры презентовали свои проекты чиновникам федерального и областного уровня, которые должны были выбрать самые необычные предложения и применить их на практике. Власти Подмосковья, например, пригласили всех талантливых ребят в свой медиацентр, где есть все необходимое для работы над стартапами.
«Московская область очень гостеприимная. Мы сделаем все для того, чтобы помочь распространиться этому движению не только в нашей области, но и по всей России», — отметила заместитель руководителя ГУСК Московской области Марина Мокшина.
Расставаться ребятам не хотелось. Но 17-летний Данила Багров из Рузы уверен, что на этом общение не закончится. Было решено провести такой слет и в следующем году.