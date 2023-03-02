Подмосковье 02 марта 2023, 22:44 Волонтеры Шатуры научили жителей округа плести маскировочные сети в рамках патриотической акции Патриотическую акцию «Сила русского духа — в единстве» провели в Шатуре

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В Шатуре в рамках патриотической акции «Сила русского духа — в единстве», которую провели в спортивно-культурном центре«Рошаль», предложили всем желающим сплести маскировочную сеть или раскроить балаклаву. Их производством занимаются волонтеры округа, отправляя готовую продукцию в зону спецоперации.

Маскировочная сеть — одна из самых необходимых вещей для бойцов СВО. С ее помощью можно быстро спрятать от противника личный состав и технику. Волонтеры городского округа плетут их в свободное от работы время. Первую партию уже доставили российским военным.

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«[Сети] мы делаем с совершенно разными, нестандартными рисунками, которые дрон не может определить. Закрывающие ими свои блиндажи либо технику ребята, можно сказать, защищены от опознавания», — подчеркнула волонтер Светлана Смирнова.

Пришедшим на акцию предложили тоже попробовать свои силы и приобщиться к тем, кто плетет сети или кроит балаклавы.

Теплые вещи для бойцов шьют прихожане шатурского благочиния и воспитанники воскресных школ. Простые жительницы Шатуры — фармацевты, педагоги, менеджеры — встали за закроечные столы и сели за машинки.

«Люди жертвуют, мы покупаем сразу ткань. И два храма сразу шьют. Уже сшили более 200 балаклав, свыше 50 отправили. Сейчас мы готовим отправку, которая состоится в марте», — рассказала помощник благочинного Шатурского церковного округа Наталья Степанова.

С начала СВО жители Шатуры собрали более 40 тонн гуманитарного груза. Пожилые женщины вязали носки, студенты Шатурского энергетического техникума варили буржуйки, предприниматели покупали технику, люди приносили в пункты сбора продукты и медикаменты.

Склады заполнялись и продолжают заполняться быстро, потому что у многих на фронте близкие и друзья. Организаторы патриотической акции выразили благодарность всем, кто поддерживает наших солдат.

«Выражаю слова благодарности как руководителю, так и всем жителям нашего городского округа, потому что тот вклад, который они вносят в СВО, неоценим», — подчеркнул советник главы администрации Шатуры Степан Любенко.

Из округа ушли добровольцами и были мобилизованы почти 300 человек. Артур Уткин с первых дней участвовал в специальной военной операции. В октябре прошлого года сержант вместе с отделением попал под обстрел. За храбрость и самоотверженность посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили маме героя.

Предприниматели Шатуры продолжают поддерживать участников специальной военной операции. На одном из производств в ближайшее время заработает новая линия, на которой начнут выпускать перевязочный материал. За короткое время такие бинты способны остановить кровотечение и спасти жизнь.

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