Подмосковье 10 июля 2023, 03:30 Волонтеры Сергиева Посада организовали игровую программу для эвакуированных из зоны СВО детей Григорий Ильченко

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Волонтеры Сергиева Посада устроили интерактивную программу для детей, эвакуированных из зоны СВО. Мероприятие прошло в Православном образовательном центре имени Преподобного Сергия, где сейчас проживают ребята.

По словам заместителя главы местного отделения движения «Молодая гвардия» Светланы Евсютиной, программа в рамках проекта «Молодежь — детям» направлена на развитие детей в эмоциональном и физическом плане.

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«Сейчас лето, ребятам хочется отдохнуть, повеселиться. Было очень много смеха. Так радостно видеть их улыбки, зная, что им пришлось пережить в прошлом», — отметила она.

Сотрудники православного центра создали все условия для детей из зоны СВО, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Ребята учатся, сдают экзамены и развиваются в различных сферах.

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