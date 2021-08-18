Волонтеры встретились с именитыми спортсменами на форуме в Звездном Городке

Выдающиеся спортсмены встретились с молодежью на форуме волонтеров Победы «Белые крылья» в Звездном Городке. Они рассказали ребятам, как правильно ставить перед собой цели и добиваться их.

Здесь выступили олимпийские чемпионы Александр Легков и Ирина Слуцкая, Герои России Сергей Залетин и Виктор Рень.

Александр Легков, например, подсказал ребятам, как идти к цели и бороться со своими эмоциями, ведь в волонтерстве тоже необходима особая выдержка.

Форум волонтеров Победы — это очень важная составляющая нашего сегодняшнего дня. Здесь те, кто всегда стремится помочь и старшему, и молодому поколениям Ирина Слуцкая.

В форуме приняли участие активисты сразу из нескольких округов Подмосковья, в том числе из Лосино-Петровского, Фрязина, Ногинска и Королева.

Они послушали здесь лекции и даже прошли квест «Победа ковалась в тылу врага». По окончании форума глава Звездного Городка Евгений Баришевский наградил их грамотами «За активный вклад в волонтерское движение».