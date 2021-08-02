Волонтеры Реутова раздали 3 тысячи бесплатных масок пассажирам в июле

Волонтеры от «Молодой гвардии» из Реутова проверили наличие масок более чем у 30 тысяч пассажиров в июле. Тем, у кого их не было, раздали бесплатные.

Активисты проводят проверки каждый день. Это отметил глава городского округа Станислав Каторов.

Наши волонтеры продолжают ежедневное дежурство на остановках транспорта. Это серьезный вклад в борьбу с пандемией Станислав Каторов.

Волонтеры напоминают о важности соблюдения санитарных правил. Вместе с тем активисты рассказывают о прививочных пунктах Реутова.

«Призываю всех наших жителей не забывать о существующей опасности, пользоваться средствами защиты, а самое главное — своевременно сделать прививку», — сказал Каторов.

Волонтерский штаб

Каждый день в Реутове работают около 30 волонтеров. Они не только следят за масками, но и доставляют продукты, лекарства. Это помощь жителям с коронавирусом.

В жару активисты бесплатно раздают воду. Волонтерский штаб принимает заявки на горячей линии но номерам: 8 (498) 547-34-35 и 8 (495) 791-11-01.