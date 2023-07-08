Подмосковье 08 июля 2023, 19:28 Волонтеры Реутова раздали около 200 ромашек семьям с детьми в честь праздника любви и верности

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Волонтеры Реутова организовали акцию в День семьи, любви и верности в Центральном городском парке. Жителям и гостям города с детьми раздали порядка 200 ромашек. Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, в знаменательный день в регионе провели около 250 праздничный мероприятий.

«Также провели мастер-классы для деток, на которых вместе с юными жителями делали их [ромашки] из бумаги. Хочется пожелать, чтобы в каждой семье царили любовь и взаимопонимание. Важно прививать нашим детям правильные ценности, своим примером показывать, как важно ценить, уважать и поддерживать друг друга», — подчеркнула глава ведомства.

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Также в парке Реутова состоялись праздничный концерт, где выступили местные коллективы, и шоу мыльных пузырей.

День семьи, любви и верности появился в России в 2008 году. Он посвящен памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В прошлом году праздник получил статус государственного. Многие молодожены выбирают 8 июля для свадьбы или венчания, так как считается, что зарегистрированный в День семьи, любви и верности брак будет счастливым и крепким.

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