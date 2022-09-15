Волонтеры разрисовали стены детского отделения больницы в Луховицах | 360°

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Волонтеры разрисовали стены детского отделения больницы в Луховицах

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Персонажи мультфильмов появились на стенах детского отделения больницы в Луховицах. Облик палаты изменили подмосковные художники по проекту «Добрые комнаты».

Стены социальной палаты украсили медвежонок Умка, совята и хитрый лис. По словам депутата Мособлдумы Максима Коркина, новый вид создаст атмосферу детства и комфорта. Позже там появятся новая мебель и игрушки.

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Художница Алина Кочкарева стала одним из волонтеров. Студента кафедры изобразительного искусства впервые поучаствовала в акции в Коломне, теперь ее работы будут радовать детей из Луховиц.

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«Есть такое осознание, что мы делаем какое-то очень доброе дело, которое потом принесет радость маленьким пациентам», — поделилась девушка.

Проект «Добрая комната» проводят при поддержке Фонда президентских грантов. Сказочные пространства появятся еще в 10 местах в Подмосковье до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

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