Волонтеры разрисовали стены детского отделения больницы в Луховицах | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Волонтеры разрисовали стены детского отделения больницы в Луховицах

Читать 360tv в

Персонажи мультфильмов появились на стенах детского отделения больницы в Луховицах. Облик палаты изменили подмосковные художники по проекту «Добрые комнаты».

Стены социальной палаты украсили медвежонок Умка, совята и хитрый лис. По словам депутата Мособлдумы Максима Коркина, новый вид создаст атмосферу детства и комфорта. Позже там появятся новая мебель и игрушки.

Реклама

Художница Алина Кочкарева стала одним из волонтеров. Студента кафедры изобразительного искусства впервые поучаствовала в акции в Коломне, теперь ее работы будут радовать детей из Луховиц.

Реклама

«Есть такое осознание, что мы делаем какое-то очень доброе дело, которое потом принесет радость маленьким пациентам», — поделилась девушка.

Проект «Добрая комната» проводят при поддержке Фонда президентских грантов. Сказочные пространства появятся еще в 10 местах в Подмосковье до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на новом стадионе в Мытищах. Он стал первым в микрорайоне, где проживают около 25 тысяч человек.

0 0 0 0 0 0