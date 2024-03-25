Подмосковье 25 марта 2024, 14:15 Волонтеры раздали жителям Солнечногорска десятки листовок с правилами безопасности на железной дороге Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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На железнодорожной станции «Подсолнечная» в городском округе Солнечногорск профилактическая акция безопасности на железной дороге. Волонтеры рассказали жителям, как избежать несчастных случаев и травматизма вблизи путей и раздали листовки с правилами.

«Волонтеры нашего муниципалитета регулярно проводят профилактические беседы с жителями. Такие мероприятия позволяют предотвратить травматизм и снизить количество нарушений правил безопасности вблизи железнодорожных объектов», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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Напомним, что основными причинами происшествий на железных дорогах продолжают оставаться использование неофициальных переходов через пути, прогулки по рельсам и попытки обойти шлагбаумы или турникеты на станциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске появятся новые путепроводы возле станций МЦД.

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