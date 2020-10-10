Волонтеры раздали маски в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что девять тысяч пассажиров были без масок 10 октября. Из них пять тысяч — в электричках и четыре — в автобусах.

Волонтеры раздали маски и напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, что на нескольких столичных станциях метро стали строже следить за соблюдением масочного режима. Сотрудники подземки требуют, чтобы пассажиры надели маски. Штрафы им не выписывают. На наличие средств защиты в том числе обращали внимание на «Пушкинской».

Пассажиров выборочно проверяли ручными детекторами, помимо привычного прохода через рамки металлоискателей. Если человек пытался зайти в подземку без маски, то с ним проводили разъяснительную работу. Штрафных квитанций никому не выписали. Носить перчатки у спустившихся в метро тоже пока не требуют.