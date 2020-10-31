Волонтеры раздали маски в маршрутках и аптеках Рузы

Волонтеры Рузского городского округа в Московской области следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. А проверки — ежедневные, но все ради личной безопасности.

Активисты проверяют пассажиров и бесплатно раздают маски.

Цель подобных проверок — не наказать нарушителей масочного режима, а провести профилактическую беседу. Волонтеры рассказывают, насколько важно соблюдать режим безопасности и как правильно носить средства индивидуальной защиты.

«Я вот езжу каждый день в Тучково: туда-обратно в основном — все в масках. Особенно в автобусах, в маршрутках, потому что люди осознают, что личная безопасность — превыше всего», — рассказала жительница поселка Тучково Татьяна Данилова.

Зачастую местные жители с пониманием относятся к вынужденным мерам, отметил начальник Управления культуры администрации Рузского городского округа Андрей Чиркун. По его словам, все переживают, поскольку обстановка не самая приятная, и стараются носить маски.

«Есть те, кто приспускает, на нос или подбородок — вроде наличие есть, но толку от этого мало. Волонтеры наши просят о том, чтобы ношение было правильное, а если у человека маски не оказывается — мы ему ее выдаем», — добавил Чиркун.

Кроме того, волонтеры проверят торговые центры, аптеки, учреждения культуры, а также промышленные и производственные предприятия.