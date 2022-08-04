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    04 августа 2022, 19:13

    Волонтеры пригласили жителей и гостей Подмосковья на большой летний фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

    Анастасия Максимовских

    Подмосковные волонтеры помогли проинформировать жителей о предстоящем гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Они раздали листовки в нескольких торговых центрах.

    «Сегодня мы, „Волонтеры Подмосковья“, приехали на несколько точек, чтобы раздать листовки в поддержку гастрономического фестиваля „Сыр! Пир! Мир!“. Мы приглашаем людей на этот фестиваль», — сказала одна из участниц акции.

    Волонтеры пригласили жителей и гостей Подмосковья на большой летний фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 1

    «Сегодня наши волонтеры раздают листовки, приуроченные к фестивалю „Сыр! Пир! Мир!“, который пройдет в эти выходные на территории городского округа Истра. Наши ребята в течение сегодняшнего и завтрашнего дней планируют раздать около тысячи листовок, их раздают в четырех точках. Первая точка — это „Твой дом“ на Новой Риге, вторая — это аутлет в Архангельском, также это „Рига Молл“ и торговый центр „Петровский“», — рассказал представитель «Волонтеров Подмосковья».

    Волонтеры пригласили жителей и гостей Подмосковья на большой летний фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартует в Истре 5 августа. Его откроют в 10:00 импровизированным шествием 400 фермеров и шоу барабанщиков.

    Свою продукцию на фестивале представят более 350 фермерских хозяйств и производств из 54 регионов России. Помимо еды и напитков, гости смогут приобрести здесь изделия народных художественных промыслов.