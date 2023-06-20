20 июня 2023, 13:49
Волонтеры раздали 600 бутылок воды на набережной Солнечногорска в жаркие выходные
Молодогвардейцы и волонтеры раздали более 600 бутылок воды жителям Солнечногорска в минувшие выходные. Их предоставил местный производитель артезианской воды.
Бесплатные бутылочки «Королевской воды» получили отдыхающие на набережной озера Сенеж, пассажиры автобусов и электричек на станции «Подсолнечная».
Реклама
Волонтеры напомнили жителям, что в жару нужно пить больше воды, носить головные уборы, отменить физическую нагрузку. Также нельзя оставлять детей и животных в машине одних.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Волонтеры
Реклама
Реклама