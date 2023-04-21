Подмосковье 21 апреля 2023, 08:20 Волонтеры раздали 1,5 тысячи георгиевских лент во время акции в Солнечногорске

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Юные волонтеры раздали полторы тысячи георгиевских лент во время акции на Советской площади в Солнечногорске. Ребята справились с задачей меньше чем за час.

Жители округа не только получили от волонтеров самый известный в нашей стране символ Победы, но и узнали больше об его истории. Ребята рассказали, что цвета георгиевской ленты символизируют дым и пламя, а носить ее надо рядом с сердцем.

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По словам начальника отдела патриотического воспитания молодежного центра «Подсолнух» Виктории Сазоненко, подобные акции помогают сохранить историю страны, чтобы передать ее последующим поколениям.

В Солнечногорске планируют раздать желающим еще около четырех тысяч ленточек ко Дню Победы.

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